Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

89 БПЛА атакували Україну в ніч на 1 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

1 гру 2025, 09:23
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 грудня (з 18.00 30 листопада) атакували Україну загалом 89 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 55 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев’яти локаціях.

