Рашисти вранці атакували «шахедами» Миколаїв, фото: «Еспресо»

У Миколаєві внаслідок російської атаки горіла покрівля багатоповерхівки

1 гру 2025, 09:05
999

Російські загарбники вранці атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу «Шахед», в результаті спалахнула пожежа покрівлі багатоповерхівки.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ранкової атаки «шахедів» на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють, — зазначив він.

Згодом Кім повідомив, що рятувальники ліквідували пожежу, інформації про постраждалих наразі немає.

Джерело: Ракурс


