Агента ФСБ затримали у Миколаєві

Ракурс

У Миколаєві затримали російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони України.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії.

За матеріалами справи:

замовлення рашистів виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах;

після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо виготовлення СВП із підручних засобів;

потім агента «відрядили» до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації;

замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до «локації».

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на фсб, — зазначили в СБУ.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).