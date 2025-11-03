Новини
Наслідки російської повітряної атаки по Миколаєву 3 листопада, фото: ДСНС

У Миколаєві внаслідок нічної атаки рашистів загорівся супермаркет (ФОТО, ВІДЕО)

3 лис 2025, 09:37
Рашисти в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували дронами Миколаїв.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Внаслідок російської атаки виникли дві пожежі:

  • у громадському супермаркеті площею 2000 кв. м, яку ліквідували вогнеборці;
  • на території станції технічного обслуговування площею 30 кв. м, її загасили підрозділи ДСНС. В цьому випадку пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалось 24 рятувальники, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійна бригада «Миколаївводоканал», — розповіли у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки по Миколаєву 3 листопада, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


