Наслідки російської повітряної атаки по Миколаєву 3 листопада, фото: ДСНС
У Миколаєві внаслідок нічної атаки рашистів загорівся супермаркет (ФОТО, ВІДЕО)
Рашисти в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували дронами Миколаїв.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Внаслідок російської атаки виникли дві пожежі:
- у громадському супермаркеті площею 2000 кв. м, яку ліквідували вогнеборці;
- на території станції технічного обслуговування площею 30 кв. м, її загасили підрозділи ДСНС. В цьому випадку пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.
До ліквідації наслідків від ДСНС залучалось 24 рятувальники, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійна бригада «Миколаївводоканал», — розповіли у відомстві.