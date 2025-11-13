Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники вранці 13 листопада вдарили «Шахедом» по Миколаєву, фото: ДСНС Миколаївщини

Рашисти вдарили «Шахедом» по Миколаєву — шестеро поранених (ФОТО)

13 лис 2025, 11:40
999

Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, вранці завдали удару дроном типу «Шахед» по Миколаєву.

В результаті було поранено шістьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ранкового удару «шахедом» по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

У ДСНС Миколаївщини повідомили, що внаслідок російської атаки виникла пожежа на об'єкті промислової інфраструктури в Миколаєві, яку вже ліквідували. На місці обстрілу також працювала група піротехнічних робіт ДСНС.

Російські загарбники вранці 13 листопада вдарили «Шахедом» по Миколаєву, фото: ДСНС Миколаївщини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів