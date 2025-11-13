Российские захватчики утром 13 ноября ударили «Шахедом» по Николаеву, фото: ГСЧС Николаевской области

Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, вранці завдали удару дроном типу «Шахед» по Миколаєву.

В результаті було поранено шістьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ранкового удару «шахедом» по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

У ДСНС Миколаївщини повідомили, що внаслідок російської атаки виникла пожежа на об'єкті промислової інфраструктури в Миколаєві, яку вже ліквідували. На місці обстрілу також працювала група піротехнічних робіт ДСНС.