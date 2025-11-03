Последствия российской воздушной атаки по Николаеву 3 ноября, фото: ГСЧС

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували дронами Миколаїв.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Внаслідок російської атаки виникли дві пожежі:

у громадському супермаркеті площею 2000 кв. м, яку ліквідували вогнеборці;

на території станції технічного обслуговування площею 30 кв. м, її загасили підрозділи ДСНС. В цьому випадку пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.