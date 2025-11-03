Читайте также
Последствия российской воздушной атаки по Николаеву 3 ноября, фото: ГСЧС
Рашисти в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували дронами Миколаїв.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Внаслідок російської атаки виникли дві пожежі:
- у громадському супермаркеті площею 2000 кв. м, яку ліквідували вогнеборці;
- на території станції технічного обслуговування площею 30 кв. м, її загасили підрозділи ДСНС. В цьому випадку пошкоджено автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.
До ліквідації наслідків від ДСНС залучалось 24 рятувальники, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійна бригада «Миколаївводоканал», — розповіли у відомстві.