Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада (з 19.00 02 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти атакували Україну

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ;

чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;

п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області РФ;

138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30: