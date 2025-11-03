Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине
138 БПЛА и 12 ракет атаковали Украину в ночь на 3 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада (з 19.00 02 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Рашисти атакували Україну
- трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ;
- чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
- п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області РФ;
- 138 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях.