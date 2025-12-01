Новости
Ракурс
Рашисты утром атаковали «шахедами» Николаев, фото: «Эспрессо»

В Николаеве в результате российской атаки горела кровля многоэтажки

1 дек 2025, 09:05
Російські загарбники вранці атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу «Шахед», в результаті спалахнула пожежа покрівлі багатоповерхівки.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ранкової атаки «шахедів» на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють, — зазначив він.

Згодом Кім повідомив, що рятувальники ліквідували пожежу, інформації про постраждалих наразі немає.

Источник: Ракурс


