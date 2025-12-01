Обезвреживание ракеты «Кинжал», фото: ГСЧС Черниговщины

https://racurs.ua/n210593-oblomok-kinjala-upal-na-chastnyy-dvor-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині знешкодили уламок ракети «Кинджал», який впав на територію приватного подвір’я.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

У Ніжинському районі сапери ДСНС Чернігівщини вилучили небезпечний фрагмент ракети «Кинджал», який впав на територію приватного подвір’я, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час роботи фахівці застосували спеціалізований піротехнічний транспорт для безпечного перевезення боєприпасу. Уламок ракети доправили на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження.