Ракурсhttps://racurs.ua/
Обезвреживание ракеты «Кинжал», фото: ГСЧС Черниговщины
Обломок «Кинжала» упал на частный двор на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n210593-oblomok-kinjala-upal-na-chastnyy-dvor-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині знешкодили уламок ракети «Кинджал», який впав на територію приватного подвір’я.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.
У Ніжинському районі сапери ДСНС Чернігівщини вилучили небезпечний фрагмент ракети «Кинджал», який впав на територію приватного подвір’я, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що під час роботи фахівці застосували спеціалізований піротехнічний транспорт для безпечного перевезення боєприпасу. Уламок ракети доправили на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження.
Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та у разі подібних знахідок одразу звертатись за номером «101», — наголошують у ДСНС.