Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
89 БПЛА атаковали Украину в ночь на 1 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210595-89-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-1-dekabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 грудня (з 18.00 30 листопада) атакували Україну загалом 89 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 55 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев’яти локаціях.