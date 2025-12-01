Читайте также
Последствия российской атаки на Черниговщину, фото: ГСЧС
Чернігівщина впродовж минулої доби зазнала ударів російських безпілотників, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- у Корюківському районі в результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано;
- у Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.