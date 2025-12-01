Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Черниговщину, фото: ГСЧС

На Черниговщине двое пострадавших в результате атаки российских БПЛА (ФОТО)

1 дек 2025, 09:58
999

Чернігівщина впродовж минулої доби зазнала ударів російських безпілотників, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • у Корюківському районі в результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано;
  • у Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.

Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров