Последствия российской атаки на Черниговщину, фото: ГСЧС

Ракурс

Чернігівщина впродовж минулої доби зазнала ударів російських безпілотників, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки: