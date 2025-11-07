Российская армия полностью уничтожила отделение «Новой почты» в Чугуеве. Фото:

Армія РФ повністю знищила відділення «Нової пошти» в Чугуєві Харківської області.

Поштове відділення окупанти атакували в ніч на 7 листопада. Працівники та клієнти не постраждали. У відділенні знаходилося 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені. Про це повідомила прес-служба «Нової пошти».

Логістична компанія пообіцяла компенсувати втрату відправлень клієнтам. З клієнтами поштовики найближчим часом зв’яжуться й повідомлять деталі відшкодування.

Роботу атакованого відділення призупинили, а всі відправлення перенаправили на відділення № 2. Також поруч встановили тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, в серпні російські окупанти поцілили дроном у відділення «Нової пошти» у Краматорську. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина дістала поранення.

А в травні в Одеській області внаслідок атаки нічної атаки російських безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової Пошти».