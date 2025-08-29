РФ обстріляла відділення «Нової пошти» в Краматорську. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208792-okupanty-obstrilyaly-viddilennya-novoyi-poshty-v-kramatorsku-ie-zagyblyy.html

Ракурс

Російські окупанти поцілили дроном у відділення «Нової пошти» у Краматорську.

Ворожа атака відбулася у п’ятницю, 29 серпня. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загинув 49-річний чоловік, а 13-річна дівчина дістала поранення. Наразі встановлюється остаточний обсяг пошкоджень. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! — закликав голова ОВА мешканців області.

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, о 13.00 окупаційна армія атакувала місто з БпЛА «V2U», який і влучив в будівлю пошти та супермаркету.

Нагадаємо, в Одеській області російські безпілотники вдарили по відділенні «Нової Пошти». Внаслідок обстрілу виникла пожежа на площі 300 кв. м та руйнування. Також були пошкоджені поряд відділення розташовані вантажні автомобілі.