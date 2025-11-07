Читайте також
Рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
128 БПЛА атакували Україну в ніч на 7 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада (із 20.00 06 листопада) атакували Україну
загалом 128 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 11 локаціях.