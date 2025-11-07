Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

128 БПЛА атакували Україну в ніч на 7 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

7 лис 2025, 09:55
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада (із 20.00 06 листопада) атакували Україну

загалом 128 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 11 локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів