Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

https://racurs.ua/ua/n210157-rashysty-znovu-atakuvaly-energetychnu-infrastrukturu-odeschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада знову атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики, — зазначив він.

Унаслідок атаки: