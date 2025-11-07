Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Рашисти знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини (ФОТО)

7 лис 2025, 10:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада знову атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики, — зазначив він.

Унаслідок атаки:

  • пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками;
  • обійшлося без постраждалих.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів