НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Детективи Бюро працювали над цією справою 15 місяців та здійснили 1 тис. годин аудіозаписів. Було задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Про це Національне антикорупційне бюро 10 листопада повідомило у Telegram.

Зазначається, що ця організація вибудувала масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Деталі згодом, — додали в Бюро.

Нагадаємо, ЗМІ поінформували, що сьогодні вранці працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Сам соратник президента Володимира Зеленського нібито втік з України за кілька годин до слідчих дій.

А народний депутат Ярослав Железняк заявив, що детективи Антикорупційного бюро прийшли з обшуками також до міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка та компанії «Енергоатом».