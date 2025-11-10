Дроны атаковали порт в российском Туапсе и нефтебазу под Ростовом. Фото:

Дрони вночі 10 листопада атакували територію Російської Федерації.

Морські дрони вдарили по порту в місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Режим «небезпечної ситуації» через атаку безпілотників тривав майже вісім годин й був скасований о 8.00. Було чутно вибухи, а на одному з суден у порту виникла пожежа. Про це повідомили російські Telegram-канали.

OSINT-аналітики поінформували, що один із морських дронів поцілив у район причалу № 167 порту Туапсе. Офіційно російська влада наслідки атаки не коментувала.

Також вночі ударні дрони атакували нафтобазу в районі залізничного вокзалу населеного пункту Лиховська Ростовської області. Удар припав на ділянку, де розташована вузлова залізнична станція «Лиха», яка містить велику кількість колій і значні маневрові потужності, що дозволяє активно використовувати цю ділянку для військової логістики.

Російська влада наслідків атаки не коментувала. Міноборони Російської Федерації заявляло про 71 збитий БпЛА над 10 областями та Чорним морем.

Нагадаємо, 2 листопада Росія тимчасово зупинила експорт пального з чорноморського порту Туапсе через пошкодження портової інфраструктури після атаки українських дронів. А місцевий нафтопереробний завод, який контролює «Роснафта» і орієнтований переважно на експорт продукції, призупинив переробку нафти.