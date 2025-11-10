Российский агент планировал взрыв в Харькове. Фото: СБУ

Агент російської ФСБ планував терористичні акти в Харкові.

В одному з міських парків Харкова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, який встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1. Для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. Про це прес-центр Служби безпеки України 10 листопада повідомив у Telegram.

За допомогою вибуху в багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста, — заявили в спецслужбі.

З’ясувалося, що на окупантів працював 62-річний харків’янин, якого ворог завербував через його дружину, що проживає у Москві та працює на ФСБ.

Після встановлення розтяжки в парку чоловік виготовити саморобний вибуховий пристрій, який росіяни наказали йому в центрі Харкова.

Правоохоронці провели обшуки й вилучили телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з РФ. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, росіяни хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ в Харківській області. Для цього вони завербували 54-річного місцевого механіка, який повинен був закласти бомбу під військовий ешелон, однак новому вибуху вдалося запобігти.