Колишній заступник міністра соціальної політики України отримав підозру.

Фігурант, який наразі працює радником діючого міністра, розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Бюджету було завдано збитків на понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення E-Social. Про це прес-центр Служби безпеки України 11 листопада повідомив у соцмережах.

Слідство встановило, що чиновник, перебуваючи на посаді заступника міністра, уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного софту. Однак урядовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері.

Внаслідок цього підприємці отримали з бюджету гроші, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом.

В СБУ наголосили, що експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків. Колишньому посадовцю повідомили про підозру ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років тюрми.

