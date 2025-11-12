Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Масштабный пожар вспыхнул на оккупированной Старобешевской ТЭС. Фото:

Масштабный пожар вспыхнул на оккупированной Старобешевской ТЭС

12 ноя 2025, 09:54
999

Старобешівська ТЕС на окупованій Донеччині горіла після нічної атаки.

Вночі, 12 листопада, українські війська атакували Старобешівську ТЕС у селищі Новий Світ. Станція має заявлену електричну потужність близько 2300 МВт та є головним об'єктом енергопостачання на окупованих територіях. Про це пишуть моніторингові та російські Telegram-канали.

Зазначається, що у Старобешеві спостерігаються перебої з електропостачанням, а саме — постійно «блимає світло». Та й по всій окупованій Донеччині фіксується коливання напруги. Місцеві мешканці пишуть, що світло в будинках то з’являється, то зникає, а деякі електроприлади працюють з перебоями.

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко поінформував у Telegram, що в регіоні почалися проблеми з електрикою.

Старобешеве (окуповане). ТЕС вийшла з ладу через пошкодження. Від Донецька до Маріуполя почалися проблеми зі світлом, — написав він.

Нагадаємо, 30 жовтня в усіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло після того, як у районі Луганської ТЕС, що в місті Щастя, зафіксували задимлення. Аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров