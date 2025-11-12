Российский агент делал фотоловушки возле аэродромов ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n210244-rossiyskiy-agent-delal-fotolovushki-vozle-aerodromov-vsu-foto.html

Ракурс

Російський агент планував розвідати ситуацію на українських аеродромах.

Військова контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України. На росіян працював 20-річний мешканець Хмельниччини, якому насказали відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Про це 12 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що зловмисник встановив біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для спецслужби країни-агресора. Таким чином росіяни хотіли в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.

Агента затримали на гарячому, коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об'єктів. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в одному з міських парків Харкова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, який встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1. Після встановлення розтяжки в парку чоловік виготовити саморобний вибуховий пристрій, який росіяни наказали йому в центрі Харкова.