Украинцев предупреждают о густом тумане в ряде регионов

В Украине ожидается густой туман

https://racurs.ua/n210256-ukraincev-preduprejdaut-o-tumane-v-ryade-regionov.html

Ракурс

Небезпечні метеорологічні явища очікуються завтра, 13 листопада, на заході України.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

13 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200−500 м, — розповіли в Гідрометцентрі. — I рівень небезпечності, жовтий.

Прес-служба ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.