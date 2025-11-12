Новости
В Украине ожидается густой туман

Украинцев предупреждают о густом тумане в ряде регионов

12 ноя 2025, 19:37
Небезпечні метеорологічні явища очікуються завтра, 13 листопада, на заході України.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

13 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200−500 м, — розповіли в Гідрометцентрі. — I рівень небезпечності, жовтий.

Прес-служба ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Водіям рекомендуємо знизити швидкість, збільшити дистанцію та використовувати протитуманні фари, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


