Украинцев предупреждают о густом тумане в ряде регионов

Небезпечні метеорологічні явища очікуються завтра, 13 листопада, на заході України.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
13 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200−500 м, — розповіли в Гідрометцентрі. — I рівень небезпечності, жовтий.
Прес-служба ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Водіям рекомендуємо знизити швидкість, збільшити дистанцію та використовувати протитуманні фари, — зазначили у відомстві.