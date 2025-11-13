Новости
Ракурс
В России разбился истребитель Су-27. Фото:

Истребитель Су-27 разбился в России — пилоты не выжили

13 ноя 2025, 19:26
Авіакатастрофа за участю російського літака сталася в Російській Федерації.

У четвер, 13 листопада, в Республіці Карелія, впав винищувач Су-27 Повітряно-космічних сил Росії. Сталося це поблизу Петрозаводська. Загинули двоє членів екіпажу. Про це повідомили російські Telegram-канали.

На місце падіння вирушили екстрені служби. Причини аварії літака наразі невідомі.

Як відомо, Су-27 — це радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Створений з метою завоювання переваги в повітрі. Росіяни активно використовують цей літак у війні проти України.

Нагадаємо, 3 жовтня у Красноярському краї РФ впав літак Ан-2. Авіакатастрофа сталася за 40 км від населеного пункту Танзибей, неподалік від однієї з військових частин. Загинули двоє пілотів. Літак належав авіакомпанії «Борус» і впав після виконання авіаційних робіт.

Источник: Ракурс


