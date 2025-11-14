Зеленский подписал закон о выплате 50 тысяч гривен за рождение ребенка

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, що передбачає збільшення виплат при народженні дитини.

Це вказано у картці законопроекту № 13532 на сайті Верховної Ради.

Закон набуває чинності з 1 січня 2026 року. Згідно з його нормами, виплати становитимуть:

50 тис. грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;

7 тис. грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до одного року. Для дитини з інвалідністю — 10 тис. 500 грн/міс. (коефіцієнт 1,5);

якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 тис. грн/міс. до досягнення дитиною одного року.

8 тис. грн/міс. — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років за програмою «єЯсла», яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю становитиме 12 тис. грн/міс. (коефіцієнт 1,5);

«Пакунок малюка» — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності);

«Пакунок школяра» — одноразова виплата 5 тис. грн для учнів першого класу;

7 тис. грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.

Верховна Рада проголосувала за цей законопроект 5 листопада.