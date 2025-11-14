Последствия российской атаки 14 ноября в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210310-v-rezultate-nochnogo-napadeniya-v-kieve-postradali-36-chelovek-klichko.html

Ракурс

У Києві внаслідок російської атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 14 листопада, постраждали 36 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро — у важкому стані, — зазначив він.

Шестеро мешканців Києва загинули.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 18.00 у Деснянському районі Києва тривають аварійно-рятувальні роботи.

Від ДСНС залучено 127 чоловік особового складу, а також 33 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої російської повітряної атаки постраждали загалом 22 локації у різних районах Києва — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси.