Последствия российской атаки 14 ноября в Киеве, фото: ГСЧС

В результате ночного нападения в Киеве пострадали 36 человек — Кличко

14 ноя 2025, 20:28
У Києві внаслідок російської атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 14 листопада, постраждали 36 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро — у важкому стані, — зазначив він.

Шестеро мешканців Києва загинули.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 18.00 у Деснянському районі Києва тривають аварійно-рятувальні роботи.

Від ДСНС залучено 127 чоловік особового складу, а також 33 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.

Наслідки російської атаки 14 листопада у Києві, фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої російської повітряної атаки постраждали загалом 22 локації у різних районах Києва — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси.

Источник: Ракурс


