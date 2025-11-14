Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки 14 ноября в Киеве, фото: ГСЧС
В результате ночного нападения в Киеве пострадали 36 человек — Кличко
У Києві внаслідок російської атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 14 листопада, постраждали 36 людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро — у важкому стані, — зазначив він.
Шестеро мешканців Києва загинули.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 18.00 у Деснянському районі Києва тривають аварійно-рятувальні роботи.
Від ДСНС залучено 127 чоловік особового складу, а також 33 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, внаслідок нічної масованої російської повітряної атаки постраждали загалом 22 локації у різних районах Києва — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси.