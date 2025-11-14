Запорожская АЭС, фото: «Энергоатом»

Ракурс

Запорізька атомна електростанція знову під загрозою блекауту.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що сьогодні о 16.18 Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки, — наголосили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, у жовтні завершився десятий за час окупації блекаут ЗАЕС. Тоді електростанція перебувала в режимі повного блекауту цілий місяць.