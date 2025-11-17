Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской ПВО, скриншот видео
Головне управління розвідки Міноборони України сьогодні, 17 листопада, опублікувало відео, котре показує знищення ударами дронів об'єктів російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Донбасі.
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжують нищити засоби протиповітряної оборони росіян на українському Донбасі, — наголошують у ГУР.
Зазначається, що впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили:
- зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1»;
- командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;
- радіолокаційну станцію 9С18М1−3 зі складу комплексу «Бук-М3».