Саботаж на польській залізниці в Польщі організувала російська розвідка. Цей інцидент у Варшаві розцінюють як терористичний акт. Про це 18 листопада заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, передає Reuters.

Справа в тому, що все вказує на те, що це… ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу, — зазначив він.

Добжинський додав, що розслідування цих двох інцидентів поки має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність.

Після диверсій начальник Генерального штабу ЗСУ Польщі Веслав Кукула заявив, що противник розпочав підготовку до війни. Й саме для цього створюються у мови, які створлять умови для потенційної війни на польській території.

Противник розпочав період підготовки до війни. Він створює тут певне середовище, яке має призвести до створення умов, сприятливих для потенційної агресії на території Польщі, — наголосив він.

Нагадаємо, 17 листопада в Польщі на залізничній колії на відтинку Варшава-Люблін в місцевості Міка вибуховим пристроєм пошкоджено залізничну колію, яка має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що підрив цієї залізничної колії є «безпрецедентним актом диверсії, спрямованим проти безпеки Польщі та її громадян».