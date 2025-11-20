Дроны атаковали НПЗ в российской Рязани и обесточили Курщину. Фото:

https://racurs.ua/n210402-drony-atakovali-npz-v-rossiyskoy-ryazani-i-obestochili-kurschinu-foto.html

Ракурс

Нафтопереробний завод у Рязані зазнав атаки безпілотників.

Вибухи у районі Рязанського НПЗ прогриміли в ніч на 20 листопада. Місцева влада заявила про пожежу на одному з підприємств, але не уточнила про яке саме підприємство йдеться. Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Рязанський НПЗ входить до структури «Роснафти» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Цей завод здатний переробляти до 17 млн т нафти на рік. Підприємство виготовляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, скраплені гази, бітум і нафтохімічну сировину.

Крім того, внаслідок ударів по електропідстанціях частина Курської області РФ залишилася без світла. Місцевий губернатор Олександр Хінштейн проінформував у Telegram, що були атаковані електропідстанції у прикордонній зоні. Внаслідок цього знеструмлено понад 16 тис. осіб у Глушковському, Рильському та Кореневському районах.

Нагадаємо, 11 листопада Сили оборони України вразили потужності нафтопереробного заводу «Орскнєфтєоргсінтез» в Оренбурзькій області РФ. Цей завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.