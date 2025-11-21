Украинцев предупреждают о густом тумане в большинстве регионов

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

https://racurs.ua/n210433-ukraincev-preduprejdaut-o-gustom-tumane-v-bolshinstve-regionov.html

Ракурс

На більшості території України, крім півдня та крайнього заходу, сьогодні, 21 листопада, очікується густий туман.

Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Українського гідрометцентру.