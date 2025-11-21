Українців попереджають про густий туман у більшості регіонів

В Україні очікується погіршення погодних умов, фото:

https://racurs.ua/ua/n210433-ukrayinciv-poperedjaut-pro-gustyy-tuman-u-bilshosti-regioniv.html

Ракурс

На більшості території України, крім півдня та крайнього заходу, сьогодні, 21 листопада, очікується густий туман.

Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Українського гідрометцентру.