Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні очікується погіршення погодних умов, фото:

Українців попереджають про густий туман у більшості регіонів

21 лис 2025, 11:45
999

На більшості території України, крім півдня та крайнього заходу, сьогодні, 21 листопада, очікується густий туман.

Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Українського гідрометцентру.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, тож водіям рекомендується знизити швидкість, збільшити дистанцію та ввімкнути протитуманні фари, — зазначають у відомстві. — Пішоходи, будьте уважні та переходьте дорогу лише у відповідних місцях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів