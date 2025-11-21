Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні очікується погіршення погодних умов, фото:
Українців попереджають про густий туман у більшості регіонів
На більшості території України, крім півдня та крайнього заходу, сьогодні, 21 листопада, очікується густий туман.
Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Українського гідрометцентру.
Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, тож водіям рекомендується знизити швидкість, збільшити дистанцію та ввімкнути протитуманні фари, — зазначають у відомстві. — Пішоходи, будьте уважні та переходьте дорогу лише у відповідних місцях.