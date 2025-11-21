Российские атаки повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Фото:

Російські масовані ракетно-дронові атаки пошкодили всі великі теплові й гідроелектростанції України.

Внаслідок обстрілів значно знизилися можливості ТЕЦ і ГЕС виробляти електроенергію. А потреби споживачів щодо світла залишились на тому самому рівні, що й до атак. Наразі потужності українських електростанцій працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Експорт світла за кордон не здійснюється. Про це 21 листопада повідомило Міністерство енергетики.

У відомстві уточнили, що енергосистема України є частиною європейської енергомережі. І коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки.

Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об'єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики, — заявили в міністерстві.

Також там поінформували, що зазвичай ці перетоки незначні. Однак завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон — стільки одразу ж повертається в Україну.

Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що з енергетиками 21 листопада провели нараду разом з головами ОВА щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів. Очільниця уряду поставила обласним адміністраціям, міністерствам та компаніям задачі, щоб скоротити відключення світла у найближчі дні.

Нагадаємо, 21 листопада росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях України. Фіксувалися знеструмлення у Харківській та Дніпропетровській областях. Наразі ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на цих об'єктах.