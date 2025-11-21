В Україні 21 листопада продовжуються відключення електроенергії, фото:

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях України, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях.

На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуватимуться до 23.59 у всіх регіонах України.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — наголошують у міністерстві.

Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 17 населених пунктах на Миколаївщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.