Рашисти вдень 17 грудня вдарили КАБами по Запоріжжю, фото: Національна поліція

Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, у період з 11.30 до 12.00 завдали чотири удари керованими авіабомбами по території обласного центру Запоріжжя та району.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зафіксовано такі наслідки російської атаки:

два удари прийшлися по багатоквартирним житловим будинкам. Внаслідок влучань пошкоджені домоволодіння та транспортні засоби громадян;

третій удар росіяни нанесли по об'єкту інфраструктури. Пошкоджено виробничі приміщення. Попередньо травмовано трьох людей;

четверту авіабомбу окупанти підступно спрямували поблизу гімназії у Запорізькому районі — на щастя, діти не постраждали. Поранення отримала жінка.

Допомогу постраждалим надають парамедики поліції, також працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та відповідні служби міста, — розповіли в поліції. — На місцях влучань розгорнуто пункти прийому заяв та повідомлень про пошкодження майна та інші події, спричинені атакою.

За інформацією поліції, наразі відомо про 19 поранених.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що, попередньо, внаслідок російської атаки зазначали значних руйнувань два багатоквартирні будинки, ще 12 багатоквартирних та приватних будинків пошкоджені.