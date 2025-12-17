Последствия удара российских КАБов по Запорожью показала полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n210936-posledstviya-udara-rossiyskih-kabov-po-zaporoju-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, у період з 11.30 до 12.00 завдали чотири удари керованими авіабомбами по території обласного центру Запоріжжя та району.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зафіксовано такі наслідки російської атаки:
- два удари прийшлися по багатоквартирним житловим будинкам. Внаслідок влучань пошкоджені домоволодіння та транспортні засоби громадян;
- третій удар росіяни нанесли по об'єкту інфраструктури. Пошкоджено виробничі приміщення. Попередньо травмовано трьох людей;
- четверту авіабомбу окупанти підступно спрямували поблизу гімназії у Запорізькому районі — на щастя, діти не постраждали. Поранення отримала жінка.
Допомогу постраждалим надають парамедики поліції, також працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та відповідні служби міста, — розповіли в поліції. — На місцях влучань розгорнуто пункти прийому заяв та повідомлень про пошкодження майна та інші події, спричинені атакою.
За інформацією поліції, наразі відомо про 19 поранених.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що, попередньо, внаслідок російської атаки зазначали значних руйнувань два багатоквартирні будинки, ще 12 багатоквартирних та приватних будинків пошкоджені.
Комунальники вже почали відновлювальні роботи, фахівці райадміністрації продовжують обстежувати райони влучань, щоб зафіксувати пошкодження, — розповів очільник ОВА.