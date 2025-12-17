Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, вдень атакували Запорізький район та обласний центр Запорізької області керованими авіабомбами. Зокрема, у місті Запоріжжя ворог поцілив по двох багатоповерхівках.

Наразі відомо вже про 26 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.