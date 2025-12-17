Новости
Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ударили КАБами по Запорожью — повреждена многоэтажка (ФОТО, ВИДЕО)

17 дек 2025, 13:12
Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, вдень атакували Запорізький район та обласний центр Запорізької області керованими авіабомбами. Зокрема, у місті Запоріжжя ворог поцілив по двох багатоповерхівках.

Наразі відомо вже про 26 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад, — зазначив він.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

