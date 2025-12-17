Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю — пошкоджено багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)

17 гру 2025, 13:12
999

Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, вдень атакували Запорізький район та обласний центр Запорізької області керованими авіабомбами. Зокрема, у місті Запоріжжя ворог поцілив по двох багатоповерхівках.

Наразі відомо вже про 26 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад, — зазначив він.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів