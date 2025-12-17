Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю — пошкоджено багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210930-rashysty-vdaryly-kabamy-po-zaporijju-poshkodjeno-bagatopoverhivku-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, вдень атакували Запорізький район та обласний центр Запорізької області керованими авіабомбами. Зокрема, у місті Запоріжжя ворог поцілив по двох багатоповерхівках.
Наразі відомо вже про 26 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад, — зазначив він.