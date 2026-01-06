Зона бойових дій на Запорізькому напрямку, інфографіка: DeepState

Росія вже здійснювала поодинокі спроби зайти до селища Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області, котре фактично є передмістям Запоріжжя.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

Згідно з мапою DeepState, до Малокатеринівки вже наблизилась «сіра зона».

Волошин зазначає, що, він наголосив, що загалом «до ворога ще є певна відстань». Зокрема, 4 січня бої йшли в Плавнях, також тривають боєзіткнення у Приморському.

Здебільшого там дачні масиви і там немає великої капітальної забудови, — розповів він. — Інфільтраційні групи противника намагаються зайти і просунутися якнайдалі, користуючись тим, що Каховського водосховища вже немає і можна пересуватися «по дну».

За його словами, деякі такі групи вже намагалися дістатися «по дну» колишнього водосховища, переправитись через річку Конка і зайти зі сходу до Малокатеринівки:

Було навіть декілька боєзіткнень там. Тому що ми проводимо розвідувально-пошукові і пошуково-ударні дії, знищуючи такі групи.

Волошин наголосив, що в небі над Малокатеринівкою постійно перебуває велика кількість російських дронів, і з кожним днем їх кількість зростає:

Це вже прифронтовий населений пункт. Адже противник намагається повністю взяти під контроль Приморське, використовувати його як місце, де зосереджуються штурмові групи, які йдуть надалі в напрямку Степногірська. Ситуація там доволі непроста.

Також вже фіксувалися спроби ворога перейти через Конку і зайти в Малокатеринівку, тому що основне завдання росіян — максимально наблизитись до околиць Запоріжжя.

