Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дев'ять квадроциклів намагалися штурмувати українські позиції на Добропільському напрямку (ВІДЕО)
На Добропільському напрямку ворог, застосовувавши квадроцикли, намагався штурмувати позиції прикордонної комендатури швидкого реагування 105 (Чернігівського) прикордонного загону.
Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
До атаки залучили близько 20 військових і 9 квадроциклів. Прикордонники Чернігівського загону разом із бійцями Нацгвардії швидко та злагоджено відбили напад, — вказано в описі відео. — Під час бою техніку та особовий склад противника знищено. Наші позиції втримано.