Рашисти за добу втратили понад 1,7 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n210927-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-730-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 192 тис. 350 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 427 танків;

23 тис. 758 бойових броньованих машин;

35 тис. 205 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 571 одиницю РСЗВ;

1 тис. 262 одиниці засобів ППО;

432 літаки;

347 гелікоптерів;

91 тис. 386 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 73 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

70 тис. 361 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 27 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Вчора, 16 грудня, ворог завдав 74 авіаудари, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 729 обстрілів, зокрема 75 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 523 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: