Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили понад 1,7 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 730 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

17 гру 2025, 11:36
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 192 тис. 350 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 427 танків;
  • 23 тис. 758 бойових броньованих машин;
  • 35 тис. 205 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 571 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 262 одиниці засобів ППО;
  • 432 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 91 тис. 386 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 73 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 70 тис. 361 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 27 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Вчора, 16 грудня, ворог завдав 74 авіаудари, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 729 обстрілів, зокрема 75 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 523 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Іванівка Дніпропетровської області;
  • Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів