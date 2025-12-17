Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 192 тис. 350 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 427 танків;
- 23 тис. 758 бойових броньованих машин;
- 35 тис. 205 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 571 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 262 одиниці засобів ППО;
- 432 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 91 тис. 386 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 73 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 70 тис. 361 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 27 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.
Вчора, 16 грудня, ворог завдав 74 авіаудари, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 729 обстрілів, зокрема 75 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 523 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:
- Іванівка Дніпропетровської області;
- Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.