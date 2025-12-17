На Добропільському напрямку ворог, застосовувавши квадроцикли, намагався штурмувати позиції прикордонної комендатури швидкого реагування 105 (Чернігівського) прикордонного загону.

Відповідне відео сьогодні, 17 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

До атаки залучили близько 20 військових і 9 квадроциклів. Прикордонники Чернігівського загону разом із бійцями Нацгвардії швидко та злагоджено відбили напад, — вказано в описі відео. — Під час бою техніку та особовий склад противника знищено. Наші позиції втримано.