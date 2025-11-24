РФ запустила по Украине 162 дрона, ПВО смогла обезвредить 125. Фото:

https://racurs.ua/n210459-rf-zapustila-po-ukraine-162-drona-pvo-obezvredila-125-bespilotnikov.html

Ракурс

Країна-агресор Росія знову атакувала Україну безпілотниками.

У ніч на 24 листопада окупанти запустили 162 безпілотники з шести напрямків. БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із злітали з Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в Росії та з Гвардійського в окупованому Криму. З цих дронів близько 80 були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити й подавити 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ще 37 дронів влучили на 15 локаціях, а уламки впали на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.

У ДСНС поінформували, що ворожі дрони атакували село Жадове Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Було влучання в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду. Пожежі, які виникли, вже ліквідовано.

Нагадаємо, російські безпілотники ввечері 23 листопада масовано атакували Харків. Загалом окупанти завдали 16 ударів по Шевченківському та Салтівському районах міста. Попередньо відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 13 постраждалих.