Деньги из Национального кэшбека запретили тратить на некоторые услуги. Фото:

https://racurs.ua/n210467-nackeshbek-zapretili-tratit-na-nekotorye-uslugi.html

Ракурс

Гроші за програмою «Національний кешбек» не можна витрачати на низку послуг.

Відтепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв’язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. Такі зміни внесли, щоб синхронізувати роботу програми з державною програмою «Зимова підтримка». Про це 24 листопада повідомила прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Натомість гроші, які будуть накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Зазначається, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1 тис. грн для всіх громадян, яка також надійде на картку «Національного кешбеку».

Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати, — вказують чиновники.

У міністерстві нагадали, що в програмі «Національного кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат.

Нагадаємо, українці у межах програми «Національний кешбек» у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми.