У межах «Національного кешбеку» українці у липні придбали рекордну суму товарів

Програма «Національний кешбек» стартувала у 2024 році, фото: Мінекономіки

Українці у межах програми «Національний кешбек» у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн — це найбільша сума за місяць від старту програми.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 мільйона учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія, — вказано в повідомленні.

Програма «Національний кешбек» стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

У відомстві розповіли, що з моменту запуску програми держава підтримала продаж українських товарів на суму близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн — від початку 2025 року. Тож учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн кешбеку.

Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.