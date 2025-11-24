Новини
Програма «Національний кешбек» продовжить діяти, фото: Мінекономіки

Скасування «Національного кешбеку» спростовують у Мінекономіки

24 лис 2025, 20:23
У Міністерстві економіки спростовують інформацію про нібито згортання програми «Національний кешбек», котра сьогодні, 24 листопада, з’явилася у ЗМІ.

Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі, — наголошується у повідомлення прес-служби Мінекономіки.

У міністерстві наголошують, що не готували та не розглядали документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році.

Раніше сьогодні низка ЗМІ з посиланням на постанову Кабміну № 1510 повідомили, що уряд згортає «Національній кешбек». У вказаному документі зазначається, що:

  • перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року у разі наявності бюджетних коштів за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги»;
  • у разі відсутності бюджетних коштів за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги» в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюватиметься.

Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми, — наголошують у Мінекономіки.

У відомстві запевнили, що в разі ухвалення будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу «Нацкешбеку», громадськість буде поінформована завчасно.

Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі, — додали в міністерстві. — Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.

