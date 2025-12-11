Ракурсhttps://racurs.ua/
Українці зможуть купувати продукти за кошти «Зимової тисячі», фото:
За «Зимову тисячу» тепер можна купувати продукти — Мінекономіки
Українці з сьогоднішнього дня, 11 грудня, зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».
Таку можливість вже надають торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько» у понад 1 тис. 160 магазинах по всій Україні, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.
Це важлива складова як соціальної підтримки людей, так і стимулювання внутрішнього ринку. Ми вдячні ритейлерам, які оперативно налаштували свої системи для прийому оплат картками Національний кешбек, — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Зазначається, що можливість розрахуватися не поширюватиметься на онлайн-замовлення.
Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі.
Приймання заявок на отримання 1 тис. грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року. Оформити заявку можна двома способами:
- онлайн через застосунок «Дія»;
- у відділенні Укрпошти.
Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.
У Мінекономіки зазначають, що станом сьогодні подано вже понад 16 млн заявок.
Використати кошти, які надійшли на картку «Національний кешбек» за заявкою через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року, — додали в Мінекономіки.