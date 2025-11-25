527 досье на детективов НАБУ и депутатов обнаружили во время обысков по «делу Миндича»

В ходе обысков по «делу Миндича» обнаружили досье на ряд человек

Детективи НАБУ під час обшуків за «справою Міндіча» виявили понад 500 досьє на детективів НАБУ та депутатів, які могли використовуватись для здійснення тиску.

Про це сьогодні, 25 листопада, під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію у сфері енергетики виявили 527 таких довідок на:

15 детективів НАБУ, які займалися розслідуваннями. Серед них — детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;

16 чинних народних депутатів, зокрема членів Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіною та Ярослава Железняка;

18 міністрів та їхніх заступників;

дев’ятьох співробітників СБУ;

десятьох журналістів, серед них — Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та інші;

екс-голову «Укренерго» та колишнього голову «Нафтогазу».

Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детектив НАБУ, їхніх родичів, їхніх дітей, контактних даних та всякої інформації, яку можуть використати для тиску, — зазначив Абакумов.

За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази «Безпечне місто».

Зазначається, що на частині довідок є позначка «звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження»: це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних, можливо, одного з правоохоронних органів.

За словами Абакумова, частина файлів сформована 17 липня 2025 року — до масових обшуків у НАБУ.

Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на «Енергоатом» щодо отримання окремих документів 22 січня 2025 року. А вже через вісім днів, 30 січня, у цієї злочинної організації вже є профіль на мене, — зауважив він.

Абакумов також вважає, що одним із джерел «витоків» для потенційних підозрюваних НАБУ є «цілеспрямована робота інших органів влади чи правоохоронних органів».

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що у цих довідках є дані про місце проживання, закриті дані, паспортні дані.

Для розуміння, там є дуже детальний профайл на мене, мою дружину та майже по всім нашим родичами, — розповів він.

