Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара русского дрона, фото: Херсонская МВА
Российский дрон атаковал учебное заведение в Херсонской общине (ФОТО)https://racurs.ua/n210550-rossiyskiy-dron-atakoval-uchebnoe-zavedenie-v-hersonskoy-obschine-foto.htmlРакурс
У Херсонській громаді сьогодні, 27 листопада, близько 12.00 російський безпілотник вдарив по одному з навчальних закладів Зеленівського старостинського округу.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.
Пошкоджено більше 10 вікон та двері. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у МВА.
Крім того, МВА попереджає про можливі перебої з централізованим водопостачанням у Центральному та Дніпровському районах Херсона через пошкодження російськими обстрілами електромереж та об'єктів критичної інфраструктури.