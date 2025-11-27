Последствия удара русского дрона, фото: Херсонская МВА

У Херсонській громаді сьогодні, 27 листопада, близько 12.00 російський безпілотник вдарив по одному з навчальних закладів Зеленівського старостинського округу.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

Пошкоджено більше 10 вікон та двері. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у МВА.

Крім того, МВА попереджає про можливі перебої з централізованим водопостачанням у Центральному та Дніпровському районах Херсона через пошкодження російськими обстрілами електромереж та об'єктів критичної інфраструктури.